Do país para o mundo, há imagens que são tão significativas no combate à pandemia do coronavírus que captam a atenção das agências internacionais.

A agência Associated Press distribuiu esta terça-feira uma filmagem que se passa em Matosinhos, dentro de um carro.

As imagens mostram duas irmãs enfermeiras, sendo que a que está dentro do carro foi mostrar o seu bebé recém-nascido à tia que estava a trabalhar no hospital há 12 horas seguidas.