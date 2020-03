Nem o coronavírus nem uma fronteira separam este casal

Inga Rasmussen tem 85 anos e mora na Dinamarca. Karsten Tüchsen Hansen tem 89 anos e mora na Alemanha, dois países, como tantos, afetados pela pandemia de Covid-19 e que fecharam as fronteiras há cerca de duas semanas.

Ambos estão, por isso, obrigados a cumprir as regras de distanciamento social para impedir a propagação do novo coronavírus. Mas estão também determinados em manter viva a sua relação.

Desde que se conheceram há quase dois anos que se encontram todos os dias e não era agora um vírus que os ia separar. Mas garantem estar a cumprir todas as regras sanitárias.

Agora encontram-se diariamente na fronteira perto de Aventoft, na Alemanha, e de Tonder, na Dinamarca, para conversar e beber um copo juntos, sentados cada um do seu lado da fronteira, à distância de segurança recomendada.

Os dois amigos octogenários tornaram-se conhecidos quando o autarca de Tonder, na Dinamarca, os encontrou ao passar perto da fronteira de bicicleta, relata a BBC.

Inga Rasmussen vai de carro da sua casa em Gallehus, enquanto Hansen vai na sua bicicleta desde Süderlügum.

No passado já fizeram viagens juntos e garantem que vão voltar a fazê-lo, mal seja declarado o fim da pandemia.

Mais de 800 mil infetados, 40 mil mortos no mundo

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 800 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 40 mil, segundo o balanço das 17h00 de hoje.

Dos casos de infeção, pelo menos 163 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 439 mil infetados e mais de 27.500 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 11.591 mortos em 101.739 casos confirmados até segunda-feira.

Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 8.189, entre 94.417 casos de infeção confirmados até hoje, enquanto os Estados Unidos são o que tem maior número de infetados (164.610).

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 81.518 casos (mais de 76 mil recuperados) e regista 3.305 mortes.

Além de Itália, Espanha e China, aos países mais afetados são os Estados Unidos, com 3.170 mortes (164.610 casos), a França, com 3.024 mortes (44.450 casos), e o Irão, com 2.898 mortes reportadas até hoje (41.495 casos).

O número de mortes em África subiu para 173 nas últimas horas, com os casos confirmados a ultrapassarem os 5.000 em 47 países, de acordo com as mais recentes estatísticas sobre a doença no continente.

Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

