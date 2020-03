Sobe para 160 o número de mortos por Covid-19 em Portugal, mais de 7 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 160 mortes e 7.443 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 140 para 160 - uma subida de 14,3% em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 6.408 para 7.443, mais 1.035 relação a ontem, o que representa um aumento de 16,2%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, um número que se manteve intacto nos últimos seis boletins divulgados pela DGS.

No Relatório de Situação divulgado esta terça-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 52.086 casos suspeitos, dos quais 4.610 aguardam os resultados das análises e 30.033 testes que deram negativo.

O total de doentes internados é de 627 (mais 9,8% em relação a ontem), 188 deles em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 4.452 casos e 83 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1.799 casos e 35 óbitos. A região Centro regista 911 casos e 40 mortes, o Algarve 137 casos e 2 mortos, o Alentejo 50 casos, os Açores 48 casos e a Madeira 46 casos.

Os casos confirmados:

44 meninos e 50 meninas com menos de 10 anos;

184 jovens entre os 10 e os 19 anos;

318 homens e 437 mulheres entre os 20 e 29 anos;

505 homens e 610 mulheres entre os 30 e 39 anos;

585 homens e 798 mulheres entre 40 e os 49 anos;

573 homens e 773 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

515 homens e 513 mulheres entre os 60 e 69 anos;

416 homens e 342 mulheres entre os 70 e os 79;

318 homens e 462 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

5 homens e 1 mulher entre os 50 e os 59 anos;

16 homens e 1 mulher entre os 60 e os 69 anos;

25 homens e 13 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

50 homens e 47 mulheres com mais de 80 anos.

Portugal pode vir a fazer mil testes diários

Portugal pode vir a ter capacidade para fazer mil testes à Covid-19 por dia e com reagentes produzidos no país.

O projeto está a ser liderado pelo Instituto de Medicina Molecular, que desenvolveu o teste.

DGS admite eventual erro na contagem de casos no Porto

O Porto é o concelho do país com mais casos do novo coronavírus. Devido a estes números, a diretora-Geral da Saúde admitiu ontem a necessidade um cordão sanitário. Declaração que mereceu total rejeição por parte da autarquia.

Na edição de hoje do Jornal de Notícias, a Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta que está a ser utilizada uma "metodologia mista", que recolhe dados reportados pelas administrações regionais de saúde e pela plataforma Sinave (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), na qual os médicos inserem a informação sobre os doentes.

"O universo pode ser indevidamente maior do que o número de casos por dupla contagem", adianta fonte da DGS ao JN.

ANTÓNIO COTRIM / LUSA

Espanha atinge novo máximo de vítimas mortais em 24 horas

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 849 mortes por Covid-19, o valor mais alto num só dia desde o início da pandemia. O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 94.417 infetados e 8.189 vítimas mortais.

O país tem neste momento 5.607 doentes internados nos cuidados intensivos. 19.259 pessoas tiveram alta e estão curadas.