Portugal pode vir a fazer mil testes diários à Covid-19

Portugal pode vir a ter capacidade para fazer mil testes à Covid-19 por dia e com reagentes produzidos no país. O projeto está a ser liderado pelo Instituto de Medicina Molecular (IMM), que desenvolveu o teste. O IMM já está a dar formação e a criar uma rede nacional que vai permitir fazer, a curto prazo, 600 testes diários à infeção pelo novo coronavírus, como explicou à SIC Notícias, Bruno Silva Santos, vice-director do IMM.

