Presidente diz que é opinião unânime renovar o estado de emergência

O Presidente da República decide amanhã se renova o estado de emergência, mas já hoje defendeu que se impõe manter as medidas de contenção em vigor.

No final da reunião com especialistas, no Infarmed, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que é unânime a opinião de que é preciso manter a pressão para travar o avanço do surto.

Portugal regista hoje 160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

