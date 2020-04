Conselho de Ministros dá parecer favorável à renovação do estado de emergência

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira que o Governo deu parecer favorável à proposta de decreto do Presidente da República para a renovação do estado de emergência por mais 15 dias, visando a contenção da pandemia de Covid-19.

António Costa transmitiu esta decisão no final de um Conselho de Ministros extraordinário, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.



Perante os jornalistas, o líder do executivo disse que competirá a Marcelo Rebelo de Sousa apresentar o teor desse decreto de prorrogação por mais 15 o estado de emergência.