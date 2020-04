Rússia envia avião com máscaras e equipamento médico para os Estados Unidos

A Rússia anunciou hoje ter enviado um avião com ajuda humanitária para os Estados Unidos, atingido com força pela pandemia do novo coronavírus, que já causou mais de 4.000 mortos no país.

Um Antonov-124 da força aérea russa “com máscaras e equipamento médico partiu para os Estados Unidos”, indicou o Ministério da Defesa russo num comunicado.

Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, esta ajuda foi referida numa conversa telefónica entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na segunda-feira.

“Neste momento, quando esta situação afeta todo o mundo sem exceção e se tornou global, não há alternativa às ações no espírito da parceria e assistência mútua”, declarou Peskov na terça-feira à noite às agências de notícias russas.

A Rússia já enviou na semana passada vários aviões com virologistas, equipamento médico, laboratórios e sistemas de desinfeção móvel para Itália, onde a covid-19 já matou mais de 12.400 pessoas.

Nos Estados Unidos estão contabilizados cerca de 186.000 casos de infeção e um total de 4.076 mortos.

Pandemia já matou mais de 43 mil pessoas em todo o mundo

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 828.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 458.000 infetados e mais de 30.000 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 mortos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 187 mortes e 8.251 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 160 para 187, enquanto o número de infetados aumentou de 7.443 para 8.251, mais relação a ontem, o que representa um aumento de 10,9%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, um número que se manteve intacto nos últimos sete boletins divulgados pela DGS.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19