Torneio de Wimbledon cancelado pela primeira vez desde a II Guerra Mundial

O torneio de ténis de Wimbledon, o mais antigo ‘Grand Slam' do mundo, foi cancelado pela primeira vez desde a II Guerra Mundial, devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o All England Club, entidade organizadora da prova.

O torneio seria disputado entre 29 de junho e 12 de julho, mas, depois de uma reunião de urgência, a organização optou por cancelar a sua realização este ano, o que significa que a 134.ª edição da prova se vai disputar em 2021, entre 28 de junho e 11 de julho.

Esta é mais uma competição a ser afetada pela pandemia do novo coronavírus, que já levou ao adiamento para 2021 dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 o do Euro2020 de futebol.

As melhores imagens de Wimbledon 2017

1 / 45 Andrew Couldridge 2 / 45 Tony O'Brien 3 / 45 Tony O'Brien 4 / 45 POOL New 5 / 45 Tony O'Brien 6 / 45 POOL New 7 / 45 POOL New 8 / 45 Matthew Childs 9 / 45 Andrew Couldridge 10 / 45 POOL New 11 / 45 Matthew Childs 12 / 45 Andrew Couldridge 13 / 45 Toby Melville 14 / 45 Matthew Childs 15 / 45 Stefan Wermuth 16 / 45 Matthew Childs 17 / 45 Toby Melville 18 / 45 Stefan Wermuth 19 / 45 Andrew Couldridge 20 / 45 Stefan Wermuth 21 / 45 Stefan Wermuth 22 / 45 Stefan Wermuth 23 / 45 Tony O'Brien 24 / 45 Stefan Wermuth 25 / 45 Toby Melville 26 / 45 Toby Melville 27 / 45 Toby Melville 28 / 45 Toby Melville 29 / 45 Stefan Wermuth 30 / 45 Stefan Wermuth 31 / 45 Toby Melville 32 / 45 Matthew Childs 33 / 45 Andrew Couldridge 34 / 45 Matthew Childs 35 / 45 Matthew Childs 36 / 45 Matthew Childs 37 / 45 Andrew Couldridge 38 / 45 Toby Melville 39 / 45 Andrew Couldridge 40 / 45 Toby Melville 41 / 45 Matthew Childs 42 / 45 Matthew Childs 43 / 45 Tony O'Brien 44 / 45 Matthew Childs 45 / 45 Tony O'Brien

Pandemia já matou mais de 43 mil pessoas em todo o mundo

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 828.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 458.000 infetados e mais de 30.000 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 mortos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 187 mortes e 8.251 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 160 para 187, enquanto o número de infetados aumentou de 7.443 para 8.251, mais relação a ontem, o que representa um aumento de 10,9%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, um número que se manteve intacto nos últimos sete boletins divulgados pela DGS.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19