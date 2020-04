Universidade do Minho não terá aulas presenciais até ao final do semestre

A Universidade do Minho decidiu não realizar aulas presenciais até ao final do 2º semestre e que os exames serão feitos à distância. Rui Vieira de Castro, reitor do estabelecimento de ensino, disse que os grandes desafios que resulta desta decisão serão os alunos carenciados e as aulas práticas.

SIGA AQUI AS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19