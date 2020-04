Vila Velha de Ródão realiza testes rápidos a profissionais e utentes de lares

A Câmara de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, iniciou hoje a realização de testes rápidos à covid-19 a utentes de lares e profissionais identificados como prioritários pelo corpo técnico.

"Estes testes rápidos permitem a deteção de anticorpos IgG e IgM de sensibilidade de 92 por cento quando comparada com testes de PCR, testes marcação CE, devidamente registados no Infarmed", explica, em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Vila Velha de Ródão.

Esta ação tem como objetivo dar uma resposta ao despiste do surto, principalmente junto de quem tem a responsabilidade de cuidar dos outros.

Integram o grupo prioritário os funcionários das instituições de apoio a idosos do concelho de Vila Velha de Ródão e os utentes destas instituições que sejam caracterizados pelo corpo técnico como prioritários.

Também os profissionais e técnicos de saúde, bombeiros, os colaboradores do município que garantem os serviços básicos de higiene e segurança pública e que apoiam a rede de solidariedade do concelho de Vila Velha de Ródão, "que apresentem sintomas associados à covid-19, definidos por prioridade em articulação com as instituições responsáveis, serão testados".