Casos de Covid-19 disparam na Rússia

Também na Rússia, a Covid-19 está a ganhar força. Só nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais de 770 infeções. Num total que já ultrapassa os 3.500 casos positivos do novo coronavírus.

Há casos confirmados em praticamente todas as regiões do país, mas a capital Mosovo continua a ser o centro da pandemia, com quase seiscentos casos positivos.

O hospital que concentra a resposta moscovita à pandemia recebeu a visita do Presidente na semana passada, durante a qual Vladimir Putin teve contacto com um médico infetado e foi entretanto colocado em isolamento.

Até agora 30 pessoas morreram na Rússia com Covid-19.

