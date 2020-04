Covid-19: sobe para 209 o número de mortos em Portugal, mais de 9 mil casos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 209 mortes e 9.034 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 187 para 209 - uma subida de 12% em relação a ontem -, enquanto o número de infetados aumentou de 8.251 para 9.034, mais 783, o que representa um aumento de 9,5%.

O número de doentes internados subiu de 726 para 1.042 - um aumento de 43,5%. 240 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 10 em relação ao último balanço - uma subida de 4%.

O número de casos recuperados subiu de 43 para 68.

No Relatório de Situação divulgado esta quinta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 66.895 casos suspeitos, dos quais 4.958 aguardam os resultados das análises e 52.903 testes que deram negativo.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 5.338 casos e 107 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2.207 casos e 44 óbitos. A região Centro regista 1.161 casos e 55 mortes, o Algarve 164 casos e 3 mortos, o Alentejo 59 casos, os Açores 57 casos e a Madeira 48 casos.

Os casos confirmados:

52 meninos e 63 meninas com menos de 10 anos;

219 jovens entre os 10 e os 19 anos;

390 homens e 506 mulheres entre os 20 e 29 anos;

593 homens e 735 mulheres entre os 30 e 39 anos;

681 homens e 970 mulheres entre 40 e os 49 anos;

701 homens e 929 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

605 homens e 622 mulheres entre os 60 e 69 anos;

490 homens e 402 mulheres entre os 70 e os 79;

435 homens e 641 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

2 mulheres entre os 40 e os 49 anos

6 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

16 homens e 2 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

30 homens e 15 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

73 homens e 63 mulheres com mais de 80 anos.

Parlamento aprova prolongamento do estado de emergência

A Assembleia da República aprovou esta manhã o decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao final do dia 17 de abril para combater a pandemia da Covid-19.

No plenário, o PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da renovação do estado de emergência, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, foi o único a votar contra.

Renovação do estado de emergência em Portugal: consulte aqui as medidas, ponto a ponto

Espanha supera as 10 mil mortes e regista novo máximo diário de vítimas mortais

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 950 mortes - o valor mais alto num só dia desde o início da pandemia e o sexto dia consecutivo com mais de 800 vítimas mortais - e mais 8.102 casos de Covid-19.

O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 110.238 infetados e 10.003 vítimas mortais.

Na totalidade do país já passaram por unidades de saúde ou estão hospitalizadas 54.113 pessoas, das quais 6.092 em unidades de cuidados intensivos. 26.743 pessoas tiveram alta e estão curadas.

