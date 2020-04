O Presidente do Governo de Espanha acredita que o país vai voltar à normalidade com as medidas de restrição já adotadas.

Espanha é o terceiro país mais afetado pela pandemia, só atrás de Itália e EUA.

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 932 mortes - o segundo dia consecutivo com mais de 900 vítimas mortais - e mais 7.472 casos de Covid-19. O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 117.710 infetados e 10.935 vítimas mortais.