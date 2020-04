Governo antecipa pagamento de fundos comunitários aos agricultores

O Ministério da Agricultura está a antecipar pagamentos dos fundos comunitários aos agricultores, para os ajudar a enfrentar os impactos da pandemia, e prevê pagar até 60 milhões de euros até à próxima semana, anunciou este sábado a ministra.

"É uma medida de capital importância para garantir que as empresas têm liquidez para fazer face" ao impacto da pandemia, afirmou Maria do Céu Albuquerque à agência Lusa.

"No dia 31 de março foram pagos 35 milhões de euros devidos desse mês e um montante semelhante seria pago a 30 de abril, mas começamos a antecipar o pagamento", explicou. A governante adiantou que, do montante previsto liquidar em abril, foram pagos sete milhões de euros na sexta-feira e a intenção é "continuar todas as semanas a fazer outros adiantamentos até perfazer o montante de abril".