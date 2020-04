Mais de um milhão e 200 mil pessoas infetadas pela Covid-19 no mundo

Na Grécia, um segundo campo de refugiados foi colocado em quarentena depois de um homem de 53 anos ter testado positivo à Covid-19.

O doente foi transferido para um hospital em Atenas e o campo que abriga mais de 1700 pessoas ficará fechado, com reforço policial, durante as próximas duas semanas.

No Irão, com mais de 58 mil casos de coronavírus e perto de 4 mil mortes no país, as ruas da capital estão a ser desinfetadas diariamente. O governo acredita que só assim será possível travar o contágio.

Apesar dos números, o presidente do Irão avisa que a partir do próximo sábado as atividades económicas de baixo risco vão voltar a funcionar.

No Uganda, é cada vez mais complicado combater a fome das regiões mais pobres, e o presidente do país já assumiu que não há dinheiro para ajudar todos.