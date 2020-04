As vendas no setor automóvel em Portugal caíram 56,6% em março face ao mesmo período do ano passado.

No terceiro mês do ano foram matriculados cerca de 12.300 carros. Alguns já estavam encomendados antes da declaração de pandemia, o que pode significar um impacto bem mais significativo do que o contabilizado.

As marcas mais procuradas sofreram quebras a rondar os 70%.

A Associação de Comércio Automóvel de Portugal admite mesmo a falência de várias empresas do setor.