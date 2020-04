Bill Gates investe milhões no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19

Bill Gates está a investir milhões de dólares para ajudar a desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. O co-fundador da Microsoft disse que garantiu o financiamento a sete indústrias farmacêuticas, mas admitiu que sabe que levará ainda muito tempo até que uma vacina ou uma cura para a Covid-19 seja encontrada.

A revelação foi feita em entrevista a Trevor Noah, no programa The Daily Show.

Em declarações a Trevor Noah, Bill Gates considerou que no futuro "podem surgir epidemias piores", mas que o mundo vai estar mais preparado, porém, acredita que "o mundo já estará mais prevenido"

Em 2015, numa Ted Talk que recentemente se tornou viral na Internet, Bill Gates alertou para uma ameaça semelhante à da Covid-19. Na altura, fez uma descrição detalhada do que poderia ser uma propagação rápida de uma infeção viral pelo mundo todo.

Gates lamenta que, no entanto, mesmo com esses avisos, as autoridades mundiais nada tenham feito para se prepararem para uma pandemia como a que estamos a viver.

