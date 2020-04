O PSD propõe o alargamento das linhas de crédito às empresas de três para dez mil milhões de euros. Esta é apenas uma de um conjunto de propostas que o partido apresentou esta segunda-feira para enfrentar o impacto económico da pandemia.

No dia em que o Presidente da República se reuniu com os principais banqueiros nacionais, o líder do PSD espera que a reunião tenha servido para "dar um abanão" à banca.

