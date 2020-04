Algumas companhias aéreas estão a propor vouchers aos passageiros em vez do reembolso

As companhias aéreas são obrigadas a reembolsar os passageiros de voos cancelados por causa da pandemia de Covid-19. No entanto, por falta de liquidez, várias transportadoras como a TAP estão a propor vouchers em vez da devolução do preço dos bilhetes.

Stefan De Keersmaecker, porta-voz da Comissão Europeia, diz compreender as dificuldades financeiras mas afirma que os vouchers têm de ter o acordo do passageiro.