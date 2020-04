Desde o início do estado de emergência, decretado para fazer face à pandemia do coronavírus, houve um aumento considerável de casos de burla através de meios digitais.

De acordo com Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa, a plataforma regista em média 16 reclamações por dia.

Os principais esquemas têm a ver com a aplicação MB Way, mensagens dos CTT e e-mails falsos para pagamento de dívidas com a EDP ou MEO.