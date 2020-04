Efeitos económicos da pandemia já se sentem em França

Em França, começam a ser conhecidos os efeitos da pandemia a nível económico. O banco central estima que nos primeiros três meses do ano o PIB tenha caído 6%, o que significa que foi o pior desempenho dos últimos 75 anos.

No Reino Unido, o chefe do governo britânico, Boris Johnson, está "clinicamente estável e a responder ao tratamento" à infeção de covid-19 na unidade de cuidados intensivos de um hospital londrino.

Esta foi a segunda noite que o primeiro-ministro britânico passou nos cuidados intensivos do hospital St. Thomas, em Londres, depois do internamento na segunda-feira à noite devido a um agravamento do estado de saúde.