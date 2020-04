Italiana de 103 anos recupera da covid-19 

Com duas guerras mundiais no currículo, Ada Zanussi esperava, deste século, que o mundo lhe desse descanso. Mas este mês foi contaminada com o novo coronavírus. Aos 103 anos, Ada é uma das mais de 26 mil pessoas que em Itália deixaram a doença para trás.

O número de novos casos de coronavírus em Itália voltou esta quarta-feira a subir, depois da redução dos últimos dias. No entanto, há menos mortes e o número de pacientes nos cuidados intensivos também baixo, pelo quinto dia consecutivo.

Perante os números, as autoridades italianas pedem cautelas e lembram que o caminho ainda é longo.

