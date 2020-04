Mais 35 mortes e 699 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 380 mortes e 13.141 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 345 para 380, mais 35 - uma subida de 10,1% -, enquanto o número de infetados aumentou de 12.442 para 13.141, mais 699, o que representa um aumento de 5,6%.

O número de casos recuperados subiu de 184 para 196.

No que toca a doentes internados, o número subiu de 1.180 para 1.211. 245 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 26 em relação ao último balanço.

No Relatório de Situação divulgado esta quarta-feira, há, desde 1 de janeiro, um total de 104.886 casos suspeitos, dos quais 5.903 aguardam os resultados das análises e 85.842 testes que deram negativo.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 7.386 casos e 208 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.424 casos e 68 óbitos. A região Centro regista 1.865 casos e 96 mortes, o Algarve 251 casos e 8 mortos, o Alentejo 93 casos, os Açores 70 casos e a Madeira 52 casos.

Os casos confirmados:

97 meninos e 95 meninas com menos de 10 anos;

323 jovens entre os 10 e os 19 anos;

567 homens e 796 mulheres entre os 20 e 29 anos;

831 homens e 1.093 mulheres entre os 30 e 39 anos;

957 homens e 1.423 mulheres entre 40 e os 49 anos;

966 homens e 1.386 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

814 homens e 896 mulheres entre os 60 e 69 anos;

658 homens e 568 mulheres entre os 70 e os 79;

619 homens e 1.052 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

1 homem e 3 mulheres entre os 40 e os 49 anos

8 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

26 homens e 12 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

53 homens e 34 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

116 homens e 125 mulheres com mais de 80 anos.

Governo suporta 90% dos encargos adicionais com pessoal dos lares

O Estado vai suportar 90% dos encargos adicionais com pessoal que os lares tenham de contratar durante a pandemia da Covid-19. A garantia foi dada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na manhã desta quarta-feira.

Ana Mendes Godinho esteve no Politécnico de Bragança, que vai passar a fazer testes nos lares de Trás-os-Montes.

Ministra explica apoios disponibilizados aos agricultores

A agricultura também está a sofrer com as consequências da pandemia e o Governo já disponibilizou algumas ferramentas de apoio.

Em entrevista à SIC Notícias, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, explicou algumas das medidas que estão a ser postas em prática. Um dos projetos, "Alimente quem Alimenta", visa incentivar o consumo de produtos locais.

A luta contra o coronavírus na CUF do Porto - EXCLUSIVO SIC

Os hospitais privados reorganizaram-se para apoiar o Serviço Nacional de Saúde na luta contra o novo coronavírus.

A SIC esteve no hospital da CUF no Porto, onde a resposta foi reforçada e estão disponíveis camas, caso o Ministério da Saúde precise deste reforço.

Número de mortes em Espanha sobe pelo segundo dia consecutivo

Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 757 mortes por Covid-19, mais 14 vítimas mortais em relação ao dia anterior, e mais 6.045 casos - uma subida de 4,3%.

O balanço de vítimas do novo coronavírus em território espanhol ascende agora a 146.690 infetados e 14.555 vítimas mortais.