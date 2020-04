Mais de 400 mil infetados e perto de 13 mil mortes nos EUA

Os Estados Unidos (EUA) ultrapassaram hoje a barreira dos 400 mil casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo uma contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins que está a ser atualizada de forma contínua.

Nos EUA, que é neste momento o país do mundo com mais casos registados da doença covid-19, pelo menos 12.912 pessoas morreram, até à data, devido a sintomas associados ao novo coronavírus.

O país tinha ultrapassado a barreira dos 300 mil casos de covid-19 no sábado passado.

A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, criou, em conjunto com outras entidades, um mapa interativo que permite acompanhar a evolução do coronavírus no mundo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 83 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 275 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.