A Santa Casa da Misericórdia de Cascais está a pedir aos trabalhadores do centro de apoio social do Pisão para lavarem as máscaras faciais descartáveis para as poderem usar durante três dias.

A informação chegou aos cerca de 200 trabalhadores a semana passada. Mas o pedido é controverso.

Contactado pela SIC, o centro remeteu para a Santa Casa da Misericórdia de Cascais que disse, por email, estar "arduamente a proteger os residentes e os trabalhadores".