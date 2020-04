Como um simples espirro pode propagar o coronavírus num espaço fechado

Um grupo de investigadores da Universidade Aalto, do Instituto Meteorolóigico Finlandês, do VTT – Centro Técnico de Investigação da Finlândia e da Universidade de Helsínquia juntou-se para perceber de que forma o novo coronavírus pode ser transmitido através da tosse ou do espirro em ambiente fechado, neste caso um supermercado.

De acordo com os primeiros resultados, os investigadores entendem que o vírus sobrevive mais tempo no ar do que se pensava inicialmente.

"Alguém infetado pode tossir e ir embora mas deixam para trás pequeníssimas partículas aerossol que transportam o vírus"

Na simulação de vídeo abaixo, uma pessoa tosse num supermercado e outra pessoa, que está num corredor paralelo, é atingida pelas partículas. Demorou apenas um minuto até o vírus chegar ao corredor do lado.

Ao fim de seis minutos, o sítio onde a pessoa espirrou ainda contém pequenas partículas.

O professor assistente Ville Vuorinen explica que quando alguém infetado espirra ou tosse, deixa para trás partículas que transportam o vírus e que podem acabar no trato respiratório de outras pessoas que se encontrem próximas.

