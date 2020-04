Na Holanda, de um dia para o outro 148 pessoas perderam a vida por causa do novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19. O número total de vítimas mortais no país é agora de 2.396.

No entanto, as autoridades de saúde holandesas alertam para o facto de os números reais serem mais altos, já que nem todas as vítimas mortais são testadas para a doença.

O número de novos casos de infeção é de 1.213. O país tem quase 22 mil pessoas infetadas.