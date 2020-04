"Não podemos sacrificar o futuro dos jovens"

"Sem avaliação estamos a penhorar o futuro"

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira as decisões sobre o ano letivo em Portugal. Pode consultá-las aqui.

O presidente do PSD considera "sensata" a solução pensada pelo Governo. Rui Rio considera importante o regresso das aulas, mas sublinha que a avaliação dos alunos não pode ser esquecida, pois se tal acontecer é o mesmo que "penhorar o futuro".

"Não sei se vai ser possível aligeirar as medidas"

Rui Rio defende que o estado de emergência deve ser renovado no dia 17 de abril. O líder do PSD faz um apelo aos portugueses para que não deixem de cumprir as indicações das autoridades de saúde, PSP e GNR.

Sobre o Orçamento do Estado para os próximos anos, Rui Rio diz que vão ser orçamentos muito condicionados pelo que estamos a passar atualmente com a pandemia de Covid-19.