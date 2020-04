O que dizem os partidos sobre as medidas de conclusão do ano letivo

O Governo anunciou esta quinta-feira que o terceiro período do ano letivo no ensino básico vai arrancar no próximo dia 14, mas sem atividades letivas presenciais e com apoio de transmissões televisivas. Também os exames nacionais do 11.º e 12.º anos foram adiados e o ano letivo pode estender-se até 26 de junho.

Nas reações partidárias às medidas anunciadas, o CDS considerou que é preciso ir mais longe no apoios às famílias que vão ter de acompanhar os filhos em casa durante mais tempo. Já o PCP, Bloco de Esquerda e PAN estão preocupados com as desigualdades que o ensino à distância podem causar aos alunos.