A tendência de descida também está visível no número de novos casos, numa semana especial para os espanhóis e com as igrejas encerradas e as procissões canceladas, de norte a sul do país, a Páscoa celebra-se à janela ou nas varandas.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS COVID-19