Lar em Vila Nova de Gaia com 56 infetados com Covid-19 pede ajuda

No Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro 36 dos 48 utentes estão infetados com Covid-19.

A maioria dos colaboradores também testou positivo e a instituição diz que a situação é "demasiadamente preocupante".

