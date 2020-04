Estado assegura custos no privado se doentes forem encaminhados pelo SNS

A ministra da Saúde sublinha que o SNS tem a obrigação de garantir cuidados a todos portugueses mas diz também que o Estado so tem obrigação de pagar os que são tratados nos hospitais públicos ou encaminhados pelos serviços públicos para os hospitais privados.

É a reação de Marta Temido à reportagem da SIC, que mostrou ontem no Jornal da Noite como a fatura do tratamento de um doente com covid-19 tratado num hospital privado pode facilmente disparar de valore a conta ir diretamente para o SNS.