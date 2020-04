Exército transporta material vindo da China para a Reserva Estratégica de Medicamentos

O Exército português transportou este domingo para a Reserva Estratégica de Medicamentos do Ministério da Saúde 15 toneladas de equipamentos de proteção individual, oriundos da China, destinados ao combate à pandemia de Covid-19, anunciou aquele ramo das Forças Armadas.

"O Exército transportou hoje, do Aeroporto de Lisboa para a Reserva Estratégica de Medicamentos do Ministério da Saúde, 15 toneladas de equipamentos de proteção individual vindos de Pequim", num avião fretado pelo Estado português, para serem usados no combate à pandemia de covid-19, refere uma nota divulgada à comunicação social.

De acordo com o comunicado, "o transporte deste material foi realizado pelo Regimento de Transportes" e o material recebido "ficará armazenado" na reserva, sediada no Laboratório Militar, e ali ficará "até à sua distribuição".

Este foi o segundo avião fretado pelo Estado português para transporte de equipamento médico proveniente da China, tendo chegado hoje a Lisboa, com 700 mil máscaras de proteção respiratória, viseiras e luvas, destinados ao Sistema Nacional de Saúde, anunciou a embaixada portuguesa.

Segundo a representação diplomática portuguesa na China, o Airbus A330-941, fretado à TAP, transportou um total de 16 toneladas de carga médica, que inclui ainda fatos de proteção, entre doações e compras do Estado português, que se destinam a equipar os hospitais para o combate contra a pandemia do novo coronavírus.

O avião partiu de madrugada de Pequim e aterrou em Lisboa esta manhã.

Na semana passada, um avião da TAP transportou 144 ventiladores, máscaras de proteção respiratória, viseiras e fatos de proteção, também destinados ao Sistema Nacional de Saúde.