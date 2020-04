Neste domingo de Páscoa, os peregrinos acataram as recomendações do governo, para permanecerem em casa de modo a evitar a propagação e o contágio do novo coronavírus, e apenas os residentes da região, ainda que poucos, se deslocaram ao santuário.

A GNR garantiu que a operação de fiscalização no concelho tem decorrido com normalidade.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19