Covid-19: Realizados testes em 25% dos lares do Algarve

Na região do Algarve já foram feitos testes em 25% dos lares. Desde dia 1 de abril, 1600 pessoas realizaram o rastreio em 20 instituições de 10 concelhos do sul do país.

Pela primeira vez em Portugal e tal como já acontece na Alemanha, a equipa do Biomedical Center do Algarve está a juntar várias amostras na análise, nos casos assintomáticos, aumentando assim a capacidade de resposta.

Este método mostra eficácia nos casos negativos, mas nos casos positivos, as análises têm de ser individualizadas.