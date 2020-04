Mais de 160 personalidades enviam carta a Marcelo a pedir retoma da economia com contenção

Mais de 150 gestores, médicos e empresários assinaram uma carta ao Presidente da República a pedir que o país se prepare para uma segunda vaga de Covid-19 e que institua medidas adicionais de contenção da epidemia.

No documento, começam por pedir o uso obrigatório de máscaras por parte de toda a população para reduzir a transmissão do vírus e, se houver falta de máscaras, são sugeridas as máscaras caseiras, desde que cumpram as exigências de saúde pública.

O grupo pede a Marcelo Rebelo de Sousa, mas também ao governo de António Costa uma retoma "gradual" da economia, mas com novas medidas para conter a pandemia em Portugal e evitar cenários dramáticos como em Espanha.

Defende ainda o alargamento dos testes a todos os casos suspeitos num prazo máximo de 24 horas e sistemas de auto-notificação para rapidamente identificar eventuais novas infeções.