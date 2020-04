Picos dos Himalais voltam a ser visíveis a partir da Índia

O cidadãos de Punjab, no norte da Índia, reagiram com admiração quando conseguiram ver os picos da cordilheira dos Himalaias no início deste mês. O momento foi captado pelos cidadãos e as fotografias foram partilhadas nas redes sociais.

Com perto de 1,4 mil milhões de habitantes na Índia impedidos de sair de casa desde dia 24 de Março, os níveis de poluição baixaram significativamente, o que permitiu ver a cordilheira a mais de 160 quilómetros de distância.

"Pela primeira vez em quase 30 anos, eu pude ver os Himalaias claramente, devido ao confinamento que está a eliminar a poluição do ar. Simplesmente incrível ", escreveu Manjit Kang.

O fenómeno é possível devido a uma melhoria drástica na qualidade do ar nas últimas semanas, depois de terem fechado fábricas, do carros terem deixado de percorrer as estradas e das companhias aéreas terem suspendido a atividade devido à pandemia de Covid-19.

Segundo o Comité de Poluição Central da Índia (CPCI), citado pela CNN, só Deli teve uma redução de até 44% da poluição no primeiro dia de isolamento.