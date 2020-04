Aulas à distância avançam, mas alunos sem computador ficam para trás

O terceiro período arrancou com aulas à distância, mas há quem esteja a ser prejudicado pela falta de um computador e Internet em casa. É o caso de Alexandre, aluno do 5.º ano, que vive desde os dois anos com a avó, Lurdes. Lá em casa, a avó tenta puxar pelo jovem e tenta acompanhar as atividades através de um contacto telefónico com a diretora de turma.

Estima-se que existam 50 mil alunos nesta situação, sem acesso às aulas dadas à distância. Foi entregue uma carta ao Ministério da Educação a pedir uma transformação digital na educação.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19