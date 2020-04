Lay-off simplificado já abrange mais de 930 mil trabalhadores

Mais de 930 mil trabalhadores portugueses estão, neste momento, abrangidos pelo regime de lay-off simplificado criado pelo Governo para apoiar as empresas durante a pandemia de Covid-19.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acredita que, sem esta medida, os números do desemprego teriam disparado. Porém, só nas duas primeiras semanas de abril, o Ministério do Trabalho registou mais 32 mil desempregados em relação ao mês de março.

Também na terça-feira, o FMI revelou previsões negras para a economia portuguesa e para os números do desemprego. O Fundo Monetário Internacional aponta para uma taxa de desemprego a rondar os 14% em 2020, quase o dobro da registada em 2019, quando ficou nos 6,5%.

