"O mundo precisa da OMS mais do que nunca"

Bill Gates disse esta quarta-feira que suspender o envio de fundos para a Organização Mundial de Saúde é entrar num caminho perigoso.

Numa mensagem publicada no Twitter, o co-fundador da Microsoft afirmou que o mundo precisa da OMS, que considera estar a fazer um trabalho essencial para abrandar a disseminação da doença, mais do que nunca. Disse ainda que se a atividade da organização for travada, nenhuma outra pode substituí-la.

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira que vai suspender o financiamento à OMS, que acusa de ser uma organização com falhas na forma como lifou com a pandemia.

Várias personalidades começam agora a reagir à decisão da Casa Branca, nomeadamente, António Guterres, que advertiu que não é o momento para reduzir o financiamento da OMS.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19