O primeiro caso do novo coronavírus no Brasil foi registrado na cidade de São Paulo, no final de fevereiro.

Um mês depois o Governo declarou transmissão comunitária em todo o país e São Paulo é o estado com maior número de casos e mais da metade das mortes, seguido do Rio de Janeiro, cujo governador, Wilson Witzel, anunciou na terça-feira, pelas redes sociais, que também contraiu a doença.

ESPECIAL NOVO CORONAVÍRUS