A Direção-Geral de Saúde não vê problema no facto de, neste momento, muitos portugueses estarem a produzir máscaras de forma artesanal. No entanto, alerta que estas podem não ser totalmente eficazes.

A partir de novos ou velhos tecidos com o que se conseguiu entretanto encomendar ou com o que ainda havia lá por casa, milhares de portugueses começaram a produzir máscaras reutilizáveis, face à pandemia do novo coronavírus.