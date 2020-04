Segurança Social assegura que trabalhadores de Ovar vão continuar a receber a 100%

Empresários e trabalhadores de Ovar têm dúvidas sobre como será paga a ausência ao trabalho no mês de abril. A autarquia já veio esclarecer que, em contacto com a Ministra da Segurança Social, recebeu a garantia de que os trabalhadores vão receber por inteiro, todos os dias do estado de calamidade, que vigora entre 17 de março e 17 de abril.