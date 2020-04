Dentro do cordão sanitário de Ovar

Ovar está há 25 dias com um cordão sanitário que obrigou 55 mil pessoas a terem de reajustar as suas vidas. A SIC foi saber como é que as famílias se organizam e que receios têm nestes dias de isolamento forçado.





Uma reportagem de Susana Bastos e Carlos Carvalho, com edição de Francisco Carvalho.