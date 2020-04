Por causa das restrições de circulação impostas pelo novo coronavirus, uma mulher de 39 anos morreu em trabalho de parto quando tentava chegar a pé ao hospital. Aconteceu no Uganda, onde as organizações de direitos humanos denunciam sete casos idênticos em apenas uma semana.



As Nações Unidas alertam que em África, mais do que do vírus, milhões de pessoas poderão vir a morrer dos impactos da pandemia.

A fome é uma das maiores ameaças num continente onde os apoios sociais são quase inexistentes.