Sporting falha pagamento por Rúben Amorim ao SC Braga 

O Sporting falhou o pagamento por Rúben Amorim ao Sporting de Braga

O clube de Alvalade contratou o treinador por 10 milhões de euros, mas falhou o pagamento da primeira tranche.

Até 30 de março, os leões tinham de pagar mais de 5 milhões de euros ao Sporting de Braga. No contrato estabelecido entre os dois clubes, estava previsto uma multa em caso de incumprimento. Assim, se o Sporting não regularizar a dívida até esta quinta-feira, será multado em mais um milhão de euros.

A SIC sabe que Liga, Federação Portuguesa de Futebol, UEFA e FIFA já estão a par deste processo.

O Sporting não desmente a existência desta dívida e admite que a suspensão do pagamento está relacionada com a apertada gestão financeira provocada pela pandemia do coronavírus.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19