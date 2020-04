Veterano de guerra consegue angariar milhões para o Serviço Nacional de Saúde britânico

O veterano de guerra Tom Moore lançou um desafio a si próprio que tem como grande objetivo angariar fundos para ajudar o Serviço Nacional de Saúde britânico. Aos 99 anos, o capitão que combateu na Segunda Guerra Mundial, planeava inicialmente juntar mil libras, ao cumprir o objetivo de dar 100 voltas ao seu jardim até dia 30 de abril, data em que celebra 100 anos.

Contudo, ao divulgar a sua campanha, a 8 de abril, Tom Moore verificou que muitos estavam solidários e, em apenas 24 horas, conseguiu arrecadar 70 mil libras. Até terça-feira à noite, este ilustre veterano de Keighley, em Yorkshire, Inglaterra, já somava contributos que ultrapassavam os 4 milhões de libras (mais de 4 milhões de euros).

"É quase inacreditável, não é? Mas quando pensamos a quem se destina, são todos tão corajosos... Acho que é absolutamente fabuloso. Estou realmente satisfeito por conseguir ser útil aos nossos enfermeiros, médicos e a todas as pessoas do nosso Serviço Nacional de Saúde", disse Moore, em entrevista à BBC. "Os nossos bravos enfermeiros e médicos estão na linha de frente no combate à Covid-19. Desta vez, o nosso exército está de uniforme para médicos e enfermeiros e eles estão a fazer um trabalho extraordinário", realçou o veterano de guerra.

Tom Moore, que serviu em missões na Índia e em Sumatra durante a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu o objetivo de dar 10 voltas por dia ao seu jardim e esperava atingir 100 voltas a tempo do seu aniversário. Mas, de acordo com a filha Hannah, é provável que atinja a sua meta antes de 30 de abril.

Hannah explicou ao The Guardian que o pai teve problemas oncológicos que conseguiu superar, tendo sido tratado no Serviço Nacional de Saúde britânico. Talvez por isso, segundo a filha, tem um sentimento de dívida e gratidão para com o NHS (sigla em inglês - National Health Service).

O dinheiro que Moore conseguir juntar será entregue à NHS Charities Together. A organização vai usar essa verba para ajudar na recuperação de funcionários que estão na linha de frente, além de dispositivos eletrónicos para que pacientes consigam comunicar com as suas famílias.

