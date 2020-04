Assim se formam as filas para evitar o contágio de Covid-19 no Peru

Com um megafone na mão, membros do Exército peruano pedem para os cidadãos respeitarem a distância e os círculos desenhados no chão, enquanto estão na fila em frente ao principal mercado da cidade de Chulucanas, no Peru.

"Respeite os círculos pintados no chão, por favor. Mantenham a distância sempre", insistem os militares no único ponto de entrada para o local.

No mercado só podem estar 50 pessoas de cada vez, que têm 25 minutos para fazerem as suas compras. É ainda obrigatório o uso de luvas e máscara.

De acordo com o Ministério da Saúde peruano, existem mais de 11 mil casos de Covid-19 confirmados no país. Foram ainda registadas 254 mortes, segundo o último balanço feito pelas autoridades.

