Covid-19: 232 mortes em quase 28 mil infetados na Rússia

A Rússia registou mais de 3.400 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, avançaram as autoridades russas esta quinta-feira. No total, são já quase 28 mil infetados desde o início do surto no país.

Foram ainda registadas mais 34 mortes nas últimas 24 horas, o que fez subir o número total para 232.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Por regiões, a Europa somava hoje 88.760 mortos (mais de um milhão de casos), Estados Unidos e Canadá 28.139 mortos (642.688 casos), a Ásia 5.265 mortos (149.027 casos), o Médio Oriente 5.147 mortos (110.372 casos), a América Latina e Caribe 3.355 mortos (74.394 casos), a África 874 mortos (16.285 casos) e a Oceânia 79 mortos (7.692 casos).

Em Portugal, morreram 599 pessoas das 18.091 registadas como infetadas.Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa quatro mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

