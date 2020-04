Covid-19: Isolamento caiu de 79% para 56% em dois dias

Na Páscoa os portugueses cumpriram as regras de contenção e ficaram em casa, mas dois dias depois, a taxa de isolamento caiu para metade, segundo dados apresentados esta quinta-feira pelo jornal Público, recolhidos através de uma aplicação de telemóvel que acompanha o dia-a-dia de mais de 3.600 mil portugueses.

Desde o 1 dia de março, o dia de Páscoa registou a mais alta percentagem de isolamento - cerca de 80% - mas dois dias depois a taxa caiu para um dos valores mais baixos desde a primeira declaração de estado de emergência - 56%.

No "índice de risco de mobilidade" que abrange 45 municípios, Ílhavo surge com o pior resultado e Ovar com o melhor desempenho, com uma mudança mais drástica nos hábitos dos residentes do concelho, onde foi decretado o estado de calamidade e o cordão sanitário há quase um mês.

